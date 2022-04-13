看準電商機遇 「疫」轉高級珠寶銷售模式

高級珠寶過往依靠眼見實物、親手驗證，買家才有信心選購，令大家有感網絡營銷未必行得通。然而，隨着千禧和Z世代的消費行為轉變，加上受疫情影響，促進「宅經濟」的發展。因此，從事高級珠寶生意的King O King Jewellery Co. Limited創辦人黃志衡（Wen）便看準電商市場，毅然加入阿里巴巴集團旗下Alibaba.com，希望「疫」轉高級珠寶的銷售模式。Wen努力堅持約2年後終獲成果，並於「Alibaba.com跨境電商達人賽2022」中成為年度電商達人最後五強之列。



把握轉型時機 重新釐定營銷策略



Wen從事高級珠寶生意已有19年的經驗，主要銷售價值較高的黃金及鑽石，生意遍及世界各地，還會定期參加展覽會。因此，他每年有二百多天身在海外營銷，但自爆發疫情至今，很多珠寶展覽會均已取消。Wen憶述：「疫情初期首半年，完全不能飛到海外工作，感到非常徬徨。」當他盤算如何繼續經營之時，在社交媒體偶然發現Alibaba.com的廣告，抱着「試下無妨」的心態主動加入，希望「搏一鋪」轉戰網絡模式。Wen坦言，「雖然我們的產品必須由客人親身檢驗質量，最初亦擔心網上模式能否奏效，但後來想到無論如何亦能為公司賣廣告。」Wen留意到高級珠寶行業的客戶都開始透過電商平台找尋新合作伙伴，認為是轉型良機。

▲ Wen在短短2年間，由零開始建立電子營銷生意，現在已經做得有聲有色，網頁設計簡而精，而且分類清晰，讓買家能輕鬆找到好物。



轉戰電商的第一年，對Wen來說簡直「一頭霧水」，他形容「得個做字」，完全沒有訂單。直到第二年，Wen向客戶經理表示想放棄，但經過客戶經理給予建議及多番考量，最後還是堅持下去。Wen解釋指：「如果這樣放棄，之前投放的努力便會化為烏有，便給自己一個機會再努力試試。」Wen表示，在他決定再堅持的一個月，便接到第一張訂單，雖然較過往數萬至數十萬美元計的單價金額少，只有一千多美元，但他仍非常欣喜和鼓舞。Wen興奮地說：「由介紹產品到完成交易至寄出產品，只用了數小時便完成。往後的數個月陸續收到不同金額的訂單，成績令人滿意。」因為一份堅持，Wen終能守得雲開，他認為疫情的出現，變相促進高級珠寶行業在網上營銷的成功，讓他更堅持投放更多資源和時間在Alibaba.com。

▲ Wen的高級珠寶手飾均以黃金和鑽石為主，還有高品質的寶石，除了既有的款式，客人還可以自訂款式。

堅持自學增值 靠2招增曝光率



Wen的成功並非一朝一夕的事，除了自身努力和堅持，背後也要有強大後盾的支援才能成事。Wen分享指：「加入電商就像從新開始一盤生意，很多東西要從頭學習，即使有基本認知，要如何做到最好也是另一學問。例如拍片的長短、網頁的設計等需要花很多時間鑽研，產品銷售亦受相片質素、選取關鍵字等因素影響。」Wen表示，幸好得到Alibaba.com背後的團隊協助，為他解決不少煩惱，可以隨時直接諮詢客戶經理的意見；團隊同時設立溝通群組給大家學習和交換資訊，更提供很多教學影片供大家參考，只是需要花點時間慢慢看、慢慢學。

▲ Wen為了增加曝光率，令更多人留意公司的產品，在拍攝貨版照相上都花了不少功夫。

除此之外，Alibaba.com亦提供各種不同的銷售工具。Wen現時主要靠關鍵字推廣來做營銷，其次是透過免費的True view，每日更新上載產品影片、廠景和貨版照片等，來增加曝光率。他亦會定期推出一些折扣券惠及客戶，以提升他們對產品的興趣。Wen提到最近Alibaba.com更新增商家服務部門提供免費電商諮詢，笑說不會像「孤兒仔」般無人理會，大讚Alibaba.com在眾多電商平台中較有規模，而且後勤支援十足。



敢於踏出第一步 與世界接軌迎新機



Wen形容做電商相當於開設一間實體店，由裝修、入貨、定價等要「一腳踢」，最初定必感到吃力，但最重要肯堅持和有信念，當網店運作暢順後，每日只需到店內打點、執貨，靜候客人到訪便可，較前期工作輕鬆很多。他希望以自身的經驗鼓勵有意加入電商的人，凡事要親力親為，遇到不懂的事不要假手於人，「這樣永遠也學不懂，到頭來也未必會成功」。他建議多參加Alibaba.com舉辦的講座，通過聆聽別人分享來掌握技巧。Wen亦提到有時，雖然不少客戶在Alibaba.com諮詢後或會「無疾而終」，但當中可能有不同的原因，希望初次接觸電商的人千萬別氣餒，起碼有更多人留意公司，有助提升知名度。



最後Wen寄語大家要勇敢踏出一步：「世界變得很快，疫情持續令很多東西變得網絡化，大家都習慣網上購物和消費，漸漸形成一種新習慣。如果大家不願意行前做多一步，再過十年便會被淘汰。相信再多5至10年，整個市場消費形式都變得不一樣，電商會帶動更多生意，創造更多尋找新商機的渠道。」



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（特約）