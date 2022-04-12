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消費券助各業 帶旺舖位租售市場

地產版 2022/04/12

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港府在第1季內發布年度財政預算案，推出多項措施利好工商舖物業，對本港經濟發展有一定支持，然而第5波疫情爆發，確診人數曾多日出現逾5萬宗水平，加上檢測傳聞甚囂塵上，對本港經濟帶來影響，整體工商舖交投持續

...

撰文 : 潘志明 中原工商舖董事總經理

欄名 : 專家論市

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