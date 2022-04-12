消費券助各業 帶旺舖位租售市場 地產版 2022/04/12 分享： 港府在第1季內發布年度財政預算案，推出多項措施利好工商舖物業，對本港經濟發展有一定支持，然而第5波疫情爆發，確診人數曾多日出現逾5萬宗水平，加上檢測傳聞甚囂塵上，對本港經濟帶來影響，整體工商舖交投持續 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘志明 中原工商舖董事總經理 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 理性和感性 左右買家入市契機 今日 理性和感性 左右買家入市契機 「保就業」剔出代理 深入了解揭誤會多 2022/04/07 「保就業」剔出代理 深入了解揭誤會多 疫情開始受控 企業捱過寒冬 2022/04/06 疫情開始受控 企業捱過寒冬 今年物業投資推介 首選酒店核心區舖 2022/04/05 今年物業投資推介 首選酒店核心區舖 二手樓現「疫情價」 吸引剛需用家進場 2022/04/05 二手樓現「疫情價」 吸引剛需用家進場 新鴻基地產（00016） 港鐵公司（00066） 莊士機構（00367） 財政預算案 大角咀 元朗 荃灣 紅磡 九龍 樂悠居