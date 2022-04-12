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搶菜日常

副刊版 2022/04/12

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上海封城確是日日新，真的要寫下封城日記。

物資派發成疫情下的重點之一，已非個人性質的網購或團購可以做到。據悉，要調動大部隊人力去執行各種運送、援建、維持執行秩序的任務。因為此前那些第一綫面對群眾的崗位，醫護人員到居委到志願者都真的精疲力盡。

看到一個基層人員的記述，確是慘。

他就是在住宅區負責執行各種任務的，工作很雜，包括安排核酸檢測、回答住客詢問、把只能放在大閘門口的快遞（一般為食物）分派送到住戶家門口。他們自己也是幾星期沒有回家，住在管理處或臨時房間，沒得洗澡，天天穿着白色防護服，氣都難透，真的抗壓力少些都會劈炮唔撈。

若統一由政府來分派食物又如何？那真的回到公社大鑊飯時代！沒有選擇，只有求飽。至於上海市民鍛練多時的晨早刷手機搶菜技術，將無用武之地。

話說這搶菜的過程，親身試過，是一種心理的打擊多於其他，正是：搶不到菜比吃不到菜更令人沮喪。上海人感歎，幾時想過有今日的田地。

它近似打機過關，把想買的放到App中的購物籃，等到早上六點就得不斷點擊。若過到一關進入付費頁面，則再要過選送貨時間那關，若沒有騎士安排到，仍是落空。一般放了一千元的貨品，最後能買到一百元的已不錯。

跟其他城市朋友分享，不要以為今次上海事不關己。壞消息是，東北是農產之鄉，現在都不能春耕，可會影響今年收成？若以現行清零政策不變，疫情再捲至其他城市，搶菜就變成一門必修科。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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