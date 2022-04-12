疫情持續兩年多，人皆有抗疫疲勞。這個情況，近日有加劇趨勢，戰友們都紛紛外膳，享受一刻的自由空氣。

或許是太久沒有外膳，又或者抑壓過大，戰友們彷彿將減磅期間，外出飲食的原則都短暫忘記。

看着戰友車厘子的飲食記錄，某天的中午，她吃了小餐包和牛扒。我問：「這個配搭，相信是出自港式西餐廳，對嗎？」

她說：「真聰明，我已經選了西冷牛扒。」

盡管我肯定她吃了錯誤的高脂選擇，但選了西冷已經很不錯，我讚賞她：「沒錯，西冷已經是牛扒中，脂肪較低的部分，每一百克西冷中，脂肪約有十一克；相對於肉眼約二十二克及T骨的十六克，已經好多了。不過，另外兩項外膳吃低脂牛扒的重點，可別忘記啊！」

她喃喃自語：「我還以為選西冷已經可以了。」

我補充：「只中了三分一，另外兩項低卡重點要緊記的，就是烹煮方法和汁醬的使用。」

她立即問：「西冷，不是烤的嗎？」

我說：「高級餐廳，或許是的，不過，附有餐包的牛扒餐，相信必定是煎，用油量不會少。不過，那個黑椒牛扒汁，才是致肥重點，要是一份正宗港式牛扒汁，除了先用油將洋葱、蒜頭、乾葱炒香，還需要伴入番茄膏和麵粉，最重要是加了不少牛油啊！所以熱量絕不會少。」

她汗顏：「噢！我還要多汁，以為黑椒很健康！」