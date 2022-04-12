特區下半場 大小格局須共通

新特首下月便產生，管治團隊勢再次換班--視「五十年不變」為一個概念框架的話，25年剛好走了一半：由特區誕生開始，以完善選舉制度為階段性總結，也就是下半場香港必須在新天新地之中覓新機。

四分一世紀 4任特首的起承轉合

由實際經驗以至學術研究皆可得知，選舉政治往往過度強調個人的性格和能力，間接輕視了環境影響；然而目前香港的政局發展狀況，卻毫無疑問是形勢比人強，換言之就是由誰當行政長官，也必須面對外在（國家Vs國際）因素影響。

事實上，分析過去四分一世紀4位特首面對的局勢，又剛好符合傳統敘述之「起承轉合」的4種客觀狀況：

（一）建華之起--董建華作為首任行政長官，毅然「當頭起」，建立特區許多制度基礎，包括專注房屋土地問題、開拓創科文化產業、打造高官問責制、解散兩個市政局而政府集權等等。

當時客觀環境是特區剛剛成立、勇於內部變革，民眾仍抱持觀望態度，故接受程度亦較高；可惜面對外來逆勢，一眾政策實驗於亞洲金融風暴後尚未見成績，便在「沙士」疫情衍生民怨下，因董建華請辭而不了了之，並種下此後特區守舊的禍根。

（二）蔭權之承--客觀而言，曾蔭權確是「繼承」了前任的餘下任期，於是順勢就各種制度作調整。在負資產陰霾揮之不去下，土地房屋政策嚴重保守，保障部分中產，卻一次過製造3個結構性問題：難上樓，衍生貧富懸殊，令青年對前景迷茫。

留意在此承先啟後階段，同時也是中國與國際社會關係最好的一段短暫時期：2008年北京奧運舉世驚艷，與去年冬奧成強烈對比，其後西方帶出中國威脅論，引發接下來的轉折點。

（三）振英之轉--梁振英甫上任的反國民教育抗爭，為香港作為祖國門戶帶來新衝擊；相對董曾時期的外來挑戰聚焦金融層面，外國勢力「轉向」從政治層面切入。表面上被形容為國民身份認同問題，骨子裏存在反共情緒，更變形為本土激進主義，或扭曲成港獨邪風。政治取向逐步「轉化」為仇恨言論，令人不留情面兼不理底綫，像噓國歌、以粗口罵警察、鼓吹違法達義、辯解暴力手段之正當性，更有許多傳媒人以此作招徠。

（四）月娥之合--林鄭月娥最初的賣點，是與傳統泛民「合得來」，殊不知資深政客竟被民粹激進勢力牽着鼻子走，和理非（和平、理性、非暴力）與勇武所謂互相「配合」，實則只是叫前者積極不干預（捐款支持但不譴責刑毀）。

合則來不合則去，隨着港區國安法實施，有些人對前景原先的想像也「合上了」而移民去；一波未平「五波」起，在消極抵抗及疫苗猶豫下，本港第5波疫情亂作一團，卻促成特區與內地加速「融合」。

回顧香港作為特別行政區的上半場，客觀上香港的GDP由佔內地18.4%跌至2.3%，但更重要的是，心理上也確實已經走到一個拐點：由董建華那句「香港好、國家好」，到曾蔭權放眼「紐倫港」，至梁振英強調「內交」，再到林鄭月娥恭迎「內地專班」，香港像沒了自信，實際上只是還未看透大格局和小格局如何共通--所謂「格局」，可理解為英語的frame of reference，簡單地說就是「與誰比較」以及「用甚麼比較」。

小格局不全 大格局模糊

「小格局」的比較，一般是對等並列，例如紐約／倫敦／香港，同屬國際城市，其作為金融中心的地位，則以上市成績比拼。以此角度思考，拿新加坡與香港比較並不合理，因為前者該與其他小國比拼，看誰在列強中最懂得生存，但香港卻不應和另一國家比。

香港另一個frame of referene，乃是與內地其他城市比較，常見有上海／深圳／澳門Vs香港，但比甚麼往往說不清楚，甚至近月會把任何一個曾封城作全民強檢的城市，也拿來與香港沒有禁足封城比一比。

相對而言，「大格局」的比較則注重探討一個地方在某種設定環境下，實質定位如何。這些場景可以是：中美貿易戰／新冷戰／一帶一路／大灣區／十四五規劃之中，究竟香港的立足點在哪裏，以至終點又該在哪裏。

觀乎董、曾、梁、林4期，由特首到政府內部，以至外部例如商界、議員及普通市民，各持份者對大小格局的掌握並不一致，故即使特首們各有過人之處，卻常白費氣力。

情況與內地之「小格局」以省、地、縣、鄉4級行政區，內部各自比拼，而「大格局」則以「兩個一百年」和每次的「五年規劃」尋求和修正定位，可謂截然不同--最低限度，香港的18區便從來不存在任何形式的內部競爭，就算是持份者面對一帶一路和大灣區，亦往往視為泰山壓頂的「阿爺口號」，卻不了解箇中內涵，故小格局不全、大格局模糊。

文化多樣性 成世界tasting menu

要困局變格局，香港的大小格局必須共通--進入下半場，當叫港人眼前一亮，因循舊路談紐約、倫敦？並不政治正確；比上海、深圳？人家我自行我路；至於一帶一路、大灣區？觸手不及，恐在五里霧中。面對14億人，港人看自身定位和前路，仍甚模糊。

說到底，一般香港人有能力明白甚麼格局？小格局似乎是消費享樂，疫情前早已瘋狂旅遊，疫情時則愛staycation。14億人面前，香港肯定不能賣大賣豪，卻可以精品取勝。

建基過去華洋雜處，香港有能力成為世界的tasting menu：外國人要明白中國，中國人要了解世界，同樣應來香港--也就是香港要與全球所有城市比拼，我們是世上最multicultural的高消費城市，到這裏可嘗到和觸碰東西方（由全國各省菜式，乃至A5和牛、法式fine dining）最美好的一切；推而廣之，要學習與中國人打交道、和外國人做生意，也可以去香港一嘗箇中滋味。

當中印互動緩衝區 世界和平關鍵

那大格局又如何？反正已面對14億人，香港不妨再面對另一個同樣有14億人的大國：印度。善用香港以往與印度之微妙關連，參透眼下於東西兩大陣營游走的印度，舉目看去，全中國似乎還是以香港最為合適：建立探討中印關係的智庫、打造中印學術與文化交流計劃、發展連繫兩國的媒體平台，繼而成為中印矛盾和合作互動間之緩衝區，既是香港獨一無二的全球定位，也是未來世界和平的關鍵。

▲ 由特區誕生開始，以完善選舉制度為階段性總結，也就是下半場香港必須在新天新地之中覓新機。（資料圖片）