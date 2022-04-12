元宇宙發展火熱 須防高風險炒作

近年全球元宇宙發展火熱，更被視為社會新常態，並非單是技術或產業，而是下一代的人類社會；其特徵是虛實融合，即虛擬世界、數碼世界和真實世界的充分融合，當發展到一定程度後，將虛實難分。

未來發展3主綫 建社會新形態

正因如此，早前在北京發布的《元宇宙與碳中和》一書，則甚為適時。書中提出元宇宙未來發展的3條主綫，專家認為元宇宙將分別從「人類六感交互體驗」、「引擎及內容生成平台」和「區塊鏈經濟與科技」3個維度，構建虛實融合的社會新形態。

根據書中所述，狹義來說元宇宙交互發展主綫中的交互技術，是指「人與元宇宙之間的交互」，不止是擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）或混合實境（MR），而是完整涵蓋眼、耳、鼻、舌、身、意的6個維度。

VR穿戴裝置熱賣 市場潛力大

現時人工智能中的視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、感覺等認知技術，分別令用戶在虛擬與現實世界空間中進行信息交互，因此不少資訊科技研究公司估計，這方面的產品未來將會非常火熱，例如據投資銀行Evercore推測，Meta公司VR穿戴裝置Oculus Quest 2去年銷量已超過八百萬台；又例如，根據市場諮詢機構IDC的數據，2020年全球VR和AR市場規模約為900億元，其中VR市場規模為620億元，並預計在2020至2024年的5年間，全球VR/AR產業規模年均增長率約為54%，其中VR增速約45%。

實際上，最具挑戰性的是感覺交互。現時這方面的體驗，主要是靠人工智能與物聯網兩者融合的「人工智能物聯網」（AIoT）技術，再加上利用大數據進行「語意分析」（Semantic Analysis），目標是了解用戶在「數碼孿生」（Digital Twins）狀態下，身處元宇宙中的言行舉止和情感意向，然後為其下一步行動作出最合適的決定。

行動識別、語義分析等技術應用在現實及虛擬世界中，本已是十分複雜的問題，而在元宇宙中，兩者需要實時互動、虛實共融，達致「你中有我，我中有你」的效果，更是難上加難。

很多人對元宇宙仍是一知半解，原因在於其內容多變，看來「像霧又像花」。許多文藝工作者運用豐富的想像和各種表現形式，將科幻的虛擬世界呈現在大眾眼前，並且告訴受眾：「你要知道，在浩瀚的宇宙中，或許還存在另一個『你』，那個『你』將超越現實，擁有非同一般的自由和能力。」

如果說透過一副眼鏡，就可以看到未來，那麼就目前而言，這副眼鏡一定是VR眼鏡；或許宇宙盡頭還是遠在天邊，但元宇宙的入口卻已近在眾人眼前。

因此，內容生成和引擎平台對元宇宙的成功非常關鍵，而現時主要是以實用為先，包括針對遊戲、數碼孿生、工業設計與仿真、數碼人、教育課件、建築、服裝設計、藝術創作等應用；市場目標則是逐步實現從「專業生成內容」（PGC）到「原創生成內容」（UGC），再到「人工智能自動生成內容」（AIGC），優化元宇宙內容及其應用。

元宇宙金融 將成全球主流

在金融方面，元宇宙被國際金融界視為金礦，無論大小企業都絞盡腦汁，設計掘金賺錢。據上月底花旗銀行發布的《元宇宙與金錢：解密未來》（Metaverse and Money：Decrypting the Future）研究報告預測，元宇宙於2030年的市場規模將增至13萬億美元、用戶達50億之多，差不多全球每人都會參與。

另外，報告亦預測，結合「去中心化金融」（Decentralized Finance，DeFi）、「中心化金融」（Centralized Finance，CeFi）及「傳統金融」（Traditional Finance，TradFi）的「元宇宙金融」（MetaFi），屆時將會是全球主流金融服務，因此金融業界應多注意這方面的技術發展。

區塊鏈應用 面對兩大挑戰

區塊鏈是元宇宙的重要基礎設施，是元宇宙金融體系的根基，有專家認為，它打通了虛擬和現實的橋樑後，就會讓虛擬世界變成一個平衡宇宙。然而，隨着區塊鏈發展，挑戰和安全隱患也逐漸顯現，例如元宇宙金融對區塊鏈節點存儲的要求劇增，區塊鏈數據的體積愈來愈大，節點存儲和運算的負擔愈來愈重，將會為區塊鏈核心客戶端的運行帶來很大困難，連帶影響區塊鏈的應用效率。

以比特幣交易為例，一次交易需要6次確認，每次確認要10分鐘左右，全面確認需要一小時左右才能完成，這樣的效率就不適合高性能的金融交易事宜；這些問題如果沒有妥善解決，勢必影響元宇宙的商業化進程。

與此同時，區塊鏈應用安全也是不可忽視的關鍵環節。雖然區塊鏈技術集密碼學、分布式存儲等多項安全控制技術於一身，但其本身仍存在安全漏洞；除技術風險外，區塊鏈與實體經濟融合的進程中，也存在合規風險和投機風險。

最後，筆者認為元宇宙是一個尚未成形的新興市場，發展還未完全成熟，用戶必須警惕有奸商在元宇宙中避實就虛的詐騙手段，慎防元宇宙金融出現超高風險的炒作現象。

▲ 現時人工智能中的視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、感覺等認知技術，令用戶在虛擬與現實世界空間中進行信息交互，不少資訊科技研究公司估計，相關產品未來將會非常火熱。（路透社資料圖片）