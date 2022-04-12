藉換屆契機 研港抗疫新出路

本港第5波疫情經歷海嘯式爆發後，在最近一星期單日新增個案已維持1,000至2,000宗上下，並漸呈下降趨勢。雖然現階段疫情仍是膠着狀態，但經歷百多萬人感染，加上超過9成人口已接種一針或以上疫苗，再爆發的機會相信已大幅降低，除非再有變種病毒擴散。

適逢4月清明和復活節假期，近日天氣亦良好，久久困在家中的市民必定把握機會出外「唞唞氣」，加上政府已發放首階段消費券，預計假期後疫情頗大機會出現一波輕微反彈。特首林鄭月娥近日宣布不尋求連任，而特首選舉大熱出自現屆政府高官，相信今次換屆不會令港府的抗疫施政方針出現很大轉變，但期待下一屆政府在控疫上更進取及完善。

人性化處理個案 助谷全民快測

政府上星期宣布，向全港市民派發抗疫支援包，特首亦積極鼓勵市民在上周五至日連續3天使用支援包內的快速測試，如檢測結果呈陽性，則於24小時內拍照並上報衞生署網上系統；衞生防護中心會因應染疫人士身體狀況、家居情況等，安排適切家居支援、隔離或治療。

雖然政府多次強調，今次「全民快速測試」並非強制進行，亦不能替代將來仍有機會出現的全民強制檢測，但既然大部分市民都擁有快速測試劑，能在同一時間進行測試，找出陽性個案並加以隔離治療，對控制疫情有十分明顯的幫助。

根據現時數據，圍封強檢大廈發現的陽性個案比例亦逐漸下降，要找出無症狀感染個案，實在需要市民自願配合。雖然大多數港人都十分自律，但要做到全民配合，相信仍十分困難，很多專家均認為，提供誘因令市民自願進行連續3天快速測試十分重要；而部分市民擔心，確診後要被送往隔離中心，因而影響工作、造成生活不便，如果當局能利用智慧手環和家居隔離令，人性化處理這些陽性個案，可能較為穩妥。

另外一種誘因，是獎勵自願參與的人士，例如以往進行自願檢測後能參與大抽獎贏取獎品，當然亦可考慮使用一些罰則，針對虛報或拒絕接受檢測。事實上，現時大部分高危人口均是在職人士，如能將快速測試呈報視為工作防疫措施的一部分，相信會有效促使打工仔進行檢測。

宜安排專人 為小童長者採樣

至於小童和長者，一般較難進行自我檢測，雖然政府已大力宣傳檢測計劃，亦有拍攝短片教導市民使用快速檢測，但亦應考慮安排熱綫電話，或以視像方式協助市民，甚至可安排市民到指定中心，由專人進行快速檢測。

更重要的是，如透過是次檢測找出數以萬計的感染個案，政府是否有能力透過家居隔離和隔離中心，全面管控、防止無症狀感染者繼續在社區播毒，以及進一步為這些個案的家庭成員安排好隔離和核酸檢測。能盡快找出這些個案並隔離，必有助進一步控制疫情。

當疫情進一步受控，政府必須把握黃金機會，動態清零未必遙不可及，強制全民或區域圍封檢測必不可少，亦要配合閉環式限制出入，但本屆政府僅餘不到3個月的任期，相信未必有政治能量推動這項艱巨任務；況且第5波疫情已造成大量傷亡，奮力動態清零以免造成更多傷亡數字的誘因並不高，加上內地亦意識到動態清零並不能長期執行的現實，倒不如乾脆借政府換屆、新人事新作風下，重新評估香港有條件對外開放的抗疫新出路，或可為新一屆政府提升民望。

（文章只代表個人立場）

▲ 根據現時數據，圍封強檢大廈發現的陽性個案比例逐漸下降，要找出無症狀感染個案，實在需要市民自願配合。（資料圖片）