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Google效蘋果三星 推Pixel DIY維修計劃

行政人員版 2022/04/12

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蘋果（Apple）與三星（Samsung）相繼推出DIY維修計劃，Google亦追隨兩間公司步伐，宣布與電子產品維修公司iFixit合作，推出Pixel DIY維修計劃。

Google的新計劃是為用戶提

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欄名 : 科技新知

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