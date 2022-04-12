Google效蘋果三星 推Pixel DIY維修計劃 行政人員版 2022/04/12 分享： 蘋果（Apple）與三星（Samsung）相繼推出DIY維修計劃，Google亦追隨兩間公司步伐，宣布與電子產品維修公司iFixit合作，推出Pixel DIY維修計劃。 Google的新計劃是為用戶提 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日產汽車擬2028年 推固態電池電動車 今日 日產汽車擬2028年 推固態電池電動車 FBI先發制人 移除俄黑客網絡 2022/04/11 FBI先發制人 移除俄黑客網絡 Google Maps 更新商店營業時間 2022/04/11 Google Maps 更新商店營業時間 總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 2022/04/08 總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 2022/04/08 iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 科技行業 科技軟件 科技硬件 產品 Google Apple Samsung 商業