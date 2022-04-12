日產汽車擬2028年 推固態電池電動車

電池是電動車開發的重要一環，不少汽車品牌都會自家研發及生產電池。日產汽車（Nissan）宣布將於2024年在日本橫濱的工廠，生產用於電動汽車的固態電池，目標在2028年將其首款配備固態電池的電動車推出

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