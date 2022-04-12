未打針學生 半天課後禁參與活動 港聞版 2022/04/12 分享： 本港確診個案數字正逐漸回落，莘莘學子即將可重返校園。教育局昨日宣布，學校將於復活節假期後分階段復課，其中小學最早4月19日、中學最早5月3日可恢復半天面授，校方可自行分配各年級回復實體課的階段。另外， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 復課安排敲定 師生須每天快測 今日 復課安排敲定 師生須每天快測 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 今日 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 今日 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 教局次輪基本法測試 5月21舉行 今日 教局次輪基本法測試 5月21舉行 你可能感興趣 復課安排敲定 師生須每天快測 今日 01:00 復課安排敲定 師生須每天快測 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 今日 01:00 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 今日 01:00 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 疫苗 楊潤雄 復活節 課外活動 疫情