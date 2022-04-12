未打針學生 半天課後禁參與活動

本港確診個案數字正逐漸回落，莘莘學子即將可重返校園。教育局昨日宣布，學校將於復活節假期後分階段復課，其中小學最早4月19日、中學最早5月3日可恢復半天面授，校方可自行分配各年級回復實體課的階段。另外，

...