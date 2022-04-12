倘強檢未知結果 快測陰性可應考 港聞版 2022/04/12 分享： 香港中學文憑試（DSE）如期4月22日開考，考評局昨日公布更新版「在試場實施的預防措施及應變安排」，指出若考生或同住家人要強制檢測，但考試前未取得檢測結果，只要考試當日持陰性快速測試證明，便可應考，有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 復課安排敲定 師生須每天快測 今日 復課安排敲定 師生須每天快測 未打針學生 半天課後禁參與活動 今日 未打針學生 半天課後禁參與活動 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 今日 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 教局次輪基本法測試 5月21舉行 今日 教局次輪基本法測試 5月21舉行 你可能感興趣 復課安排敲定 師生須每天快測 今日 01:00 復課安排敲定 師生須每天快測 未打針學生 半天課後禁參與活動 今日 01:00 未打針學生 半天課後禁參與活動 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 今日 01:00 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 疫情 新冠肺炎疫情 DSE 強制檢測 快速測試