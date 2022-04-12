倘強檢未知結果 快測陰性可應考

香港中學文憑試（DSE）如期4月22日開考，考評局昨日公布更新版「在試場實施的預防措施及應變安排」，指出若考生或同住家人要強制檢測，但考試前未取得檢測結果，只要考試當日持陰性快速測試證明，便可應考，有

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