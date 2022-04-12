教局次輪基本法測試 5月21舉行 港聞版 2022/04/12 分享： 已兩次延期的第二輪《基本法》測試將於5月21日舉行。教育局指，較早前已提交申請的人士，不用再另外申請，局方將於5月6日或之前，以電郵通知申請人相關結果；而其餘人士可於4月22日上午起提交申請。 教育局昨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 復課安排敲定 師生須每天快測 今日 復課安排敲定 師生須每天快測 未打針學生 半天課後禁參與活動 今日 未打針學生 半天課後禁參與活動 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 今日 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 今日 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 你可能感興趣 復課安排敲定 師生須每天快測 今日 01:00 復課安排敲定 師生須每天快測 未打針學生 半天課後禁參與活動 今日 01:00 未打針學生 半天課後禁參與活動 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 今日 01:00 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 疫情 教育局 基本法