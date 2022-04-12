教局次輪基本法測試 5月21舉行

已兩次延期的第二輪《基本法》測試將於5月21日舉行。教育局指，較早前已提交申請的人士，不用再另外申請，局方將於5月6日或之前，以電郵通知申請人相關結果；而其餘人士可於4月22日上午起提交申請。

教育局昨

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