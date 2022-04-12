政府敲定全港學校復活節假後分階段恢復半日面授課堂安排，並宣布要求全體師生每日早上進行快速抗原測試，陰性才可返校，並只容許已打2針的中小學生參加課外活動。學校亦毋須再因出現密切接觸者而停課，衞生署會按3

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