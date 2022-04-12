  • 24°C
香港時間 : 2022412日 (二) 02:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復課安排敲定 師生須每天快測

5%陽性研停課 學界倡其後每周1檢

港聞版 2022/04/12

分享：

政府敲定全港學校復活節假後分階段恢復半日面授課堂安排，並宣布要求全體師生每日早上進行快速抗原測試，陰性才可返校，並只容許已打2針的中小學生參加課外活動。學校亦毋須再因出現密切接觸者而停課，衞生署會按3

...

相關文章

未打針學生 半天課後禁參與活動
今日
未打針學生 半天課後禁參與活動
學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦
今日
學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦
倘強檢未知結果 快測陰性可應考
今日
倘強檢未知結果 快測陰性可應考
教局次輪基本法測試 5月21舉行
今日
教局次輪基本法測試 5月21舉行

你可能感興趣

未打針學生 半天課後禁參與活動
今日 01:00
未打針學生 半天課後禁參與活動
學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦
今日 01:00
學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦
倘強檢未知結果 快測陰性可應考
今日 01:00
倘強檢未知結果 快測陰性可應考
疫情 林鄭月娥 楊潤雄 復活節 課外活動

上一篇文章

專家料單日新症 下周望跌至3位數

下一篇文章

未打針學生 半天課後禁參與活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？