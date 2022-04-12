復課安排敲定 師生須每天快測 5%陽性研停課 學界倡其後每周1檢 港聞版 2022/04/12 分享： 政府敲定全港學校復活節假後分階段恢復半日面授課堂安排，並宣布要求全體師生每日早上進行快速抗原測試，陰性才可返校，並只容許已打2針的中小學生參加課外活動。學校亦毋須再因出現密切接觸者而停課，衞生署會按3 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 未打針學生 半天課後禁參與活動 今日 未打針學生 半天課後禁參與活動 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 今日 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 今日 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 教局次輪基本法測試 5月21舉行 今日 教局次輪基本法測試 5月21舉行 你可能感興趣 未打針學生 半天課後禁參與活動 今日 01:00 未打針學生 半天課後禁參與活動 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 今日 01:00 學子清晨5時半起床檢測 家長叫苦 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 今日 01:00 倘強檢未知結果 快測陰性可應考 疫情 林鄭月娥 楊潤雄 復活節 課外活動