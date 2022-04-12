管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值

【本報訊】企業管治模式不斷轉變，管理策略及領導風格是成功關鍵，但如何實踐有效管理策略，是企業管理人常要面對的課題。據Forbes報告，整理出下列9個方法，助管理人自我評估及提升領導能力。

(1)反思評估

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