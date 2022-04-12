管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 行政人員版 2022/04/12 分享： 【本報訊】企業管治模式不斷轉變，管理策略及領導風格是成功關鍵，但如何實踐有效管理策略，是企業管理人常要面對的課題。據Forbes報告，整理出下列9個方法，助管理人自我評估及提升領導能力。 (1)反思評估 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 2022/04/11 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 2022/04/08 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 HR應用區塊鏈 省時增管理效率 2022/04/07 HR應用區塊鏈 省時增管理效率 金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力 2022/04/06 金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力 元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業 2022/04/05 元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業 商業 閱讀 領導能力 企業文化 技術應用 職場文化 職場技能