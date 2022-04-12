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鴻福堂復活節套裝低至6折 4款端午糭 足料無添加

行政人員版 04:00 2022/04/12

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復活節就快到，黛安打聽到，鴻福堂推出咗多款優惠，例如自家CLUB會員可以$588買到總值$652嘅「幸福甜蜜滋味套裝」，套裝有3張杏鳳椰酥（6個裝）e券、3張洛神花鳳梨酥（4個裝）e券同蜂巢蜜1樽；或以$688就買到總值$1,410嘅「小王子漫遊暖暖春夏套裝」，當中包含小王子精品如玻璃杯、保溫杯、燜燒壺、陶瓷碗連蓋同埋隨行摺疊手推車，粉絲唔好錯過呀。部分套裝優惠低至6折發售，真係好抵呀！

另外，今年鴻福堂亦會推出4款尊貴端午糭，除咗嚴選矜貴健康食材外，最重要係無添加味精同防腐劑，每款靚糭都用足料去炮製，當中包括「原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭」、「原粒瑤柱金腿香菇上海糭」、「黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭」及「陳皮豆沙蓮子百合梘水糭」。由即日起至6月1日，買任何端午糭禮券/e券6張，仲會送端午糭禮券/e券1張（以同一單據上最低價格嘅端午糭為準）；自家CLUB會員喺指定日子購買，除咗可享額外95折優惠，仲可以賺2倍積分㖭。而家透過鴻福堂APP更可分享草本e券功能，輕鬆分享健康嘅端午糭，隨時隨地都可以同摯愛共嘗幸福滋味啦！詳情可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報

原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭

陳皮豆沙蓮子百合梘水糭

杏鳳椰酥

原味滴雞精

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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