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國泰網上購物平台 訂購藍瓶咖啡送網上沖煮班

副刊版 2022/04/13

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不少咖啡愛好者也喜歡在家炮製手沖咖啡，相信亦對美國精品咖啡品牌Blue Bottle不陌生。品牌首度登陸國泰網上購物平台，可於網上訂購各種咖啡豆及咖啡用品，更可自選咖啡組合，一連3個月每月定時收到特選

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欄名 : 新鮮熱辣

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