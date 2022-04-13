有上海以外的朋友問，上海真有斷糧那麼嚴重嗎？可能真要解釋一下現在情況。正如之前說，最大問題是快遞大幅降低了，就算是食物供應商有物資，也很難去到那最後五百米，要找到快遞員去送是極為困難。再加上，快遞員只能送到小區的大閘口，再要安排物業管理或志願者，把大閘口的食物送到各家各戶，不夠人手。

這是說你幸運地搶到菜而言，如果搶不到，當關了二十多天後，普通家庭出現物資短缺就成常事。政府派發物資，問題是不知何時會有。有人一周收過兩次，有些一次。第一次主要是青菜、薯仔、蘿蔔。好些的就加些雪藏肉類，但各區分發的食物差異好大。我就沒收過肉類，第二次則開始收乾糧和牛奶。

大部分居民都靠鄰居自組的團購去買食物，因為供應商都想一次大量付運，所以就推出有菜有肉有水果的套裝，二十或五十套成團。於是現在各區都多了一個重要組織人物，叫團長，即幫大家團購東西的負責人。

社區自救大行其道，本來一直冷漠的鄰居，都會在微信中形成交流群組，分享最新發展和搶菜消息。但現在每人的身份，則從有名有姓，改為「我是1104A」等。

近幾天，不斷有超大型、可容上萬人的方艙落成，足球場那麼大的空間，放滿床位，看來策略是把早兩日再次全城檢測後的陽性者全隔離，然後外邊就可陸續開放。

有朋友真的住進這種大型方艙，所以經歷都屬可信的一手消息。那幾千人就像個小社區，他住了近兩周，等待檢測復陰，最不習慣是沒足夠熱水。最荒謬是那裏的被隔離者，比疲於奔命的醫護人員精神得多。到正式可走的那天，反而怕出到去沒東西吃。他說，好多家中居住條件差的單身打工仔，都寧願住在方艙。