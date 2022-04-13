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患難見真情

副刊版 2022/04/13

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抗疫這兩年，社會各階層都很傷，中小企和基層尤甚，有很多商店都捱不住而結業。一個行業受影響，其實牽連甚廣，例如食肆捱不住要停業/關閉，樓面的員工和廚師，以至背後供應鏈的一連串單位，如食物批發、包裝、物流、運輸等都一併受影響，那是漣漪效應，很多個體和家庭，都在苦撑。這段日子，我接觸過一些基層人士，聆聽他們的經歷，更令我感到社會仍有很多破洞需要各界出力。例如：貨運司機陳先生在疫下失業，屋漏逢夜雨，又不幸跌斷右腳，連交租和醫藥費也吃力。而在屋邨經營茶餐廳的梁小姐則透露，以往午飯和晚飯靠附近寫字樓職員和街坊幫襯，疫下生意銳跌，惟有減價招徠，不求賺錢，只盼能撑住。

在民間極待救援和救命時，哪些機構對社會責任是只講不做抑或真正活現，一目了然。特別要讚房協在疫下對租戶和商戶的關懷行動，協會動用一億一千萬港元，向租戶救急：一、主動向旗下商場商戶劃一減一半租金，部分更獲減七成半租金，暫定為期半年；二、成立抗疫基金，向經濟困難的住戶提供及時應急錢；三、連續兩年向住戶派發消費券，在旗下商場使用；四、派發五萬個防疫包；五、招募年輕人向獨居長者定期問候。

房協乃非政府及非牟利機構，以自負盈虧模式運作，何以有這麼大的一個承擔決定？馬上致電我的朋友——房協企業傳訊主管梁綺蓮（Pamela），我好奇問道：「要即時動用逾億元，並非小數目，機構如何拍板作此決定？」Pamela說：「疫情是非常情況，得悉街坊（商戶和住戶）有困難時，我們覺得有社會責任去支援和救急，故內部由始至終均無異議，而計算到這筆錢是機構可負擔的數目時，大家都一致支持馬上啟動。」

這兩年是香港民間苦撑得極艱難時期，但哪裏有患難，哪裏就見真情。社會責任口講無用，希望多些機構能像房協一樣，把社會責任確確實實地在香港社區呈現。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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