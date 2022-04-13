本地團體鑽研軍部界石 探石尋古讓遺忘歷史出土 副刊版 2022/04/13 分享： 說起香港歷史建築，第一時間想起終審法院大樓或鄧氏宗祠等較大型及標誌性的建築物，但其實一塊不起眼的小小界石，同樣有過百年珍貴歷史及典故。以記錄香港城市和山野歷史及遺迹為宗旨的本地團體「香港行跡」，就專注 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 踏入大埔童話國度 坐馬車暢遊兩農莊 2022/04/09 踏入大埔童話國度 坐馬車暢遊兩農莊 網上虛擬遊無限可能 首創四川熊貓、本地外語團 2022/04/02 網上虛擬遊無限可能 首創四川熊貓、本地外語團 奕居推春日家庭遊Staycation 復活節早午餐及兒童活動 2022/04/02 奕居推春日家庭遊Staycation 復活節早午餐及兒童活動 百條問答重新認識香港 香港地理達人挑戰考起港人 2022/03/26 百條問答重新認識香港 香港地理達人挑戰考起港人 大會堂升格法定古迹 建築師講解歷史價值及設計美學 2022/03/19 大會堂升格法定古迹 建築師講解歷史價值及設計美學 歷史文化 Local Tour 行山