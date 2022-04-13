本地團體鑽研軍部界石 探石尋古讓遺忘歷史出土

說起香港歷史建築，第一時間想起終審法院大樓或鄧氏宗祠等較大型及標誌性的建築物，但其實一塊不起眼的小小界石，同樣有過百年珍貴歷史及典故。以記錄香港城市和山野歷史及遺迹為宗旨的本地團體「香港行跡」，就專注

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