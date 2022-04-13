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立夏小心暑出沒

副刊版 2022/04/13

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清明剛至，穀雨轉眼又到，廿四氣節立夏接踵而來，這又標誌炎夏即將上場。夏日高溫戶外活動，尤其要小心中暑或熱衰竭，究竟兩者有何分別？又有何湯水可預防中暑？

中暑定義為身體不能有效散熱，核心體溫過高，熱衰竭則為熱因由致身體重要臟器供血不足。中暑原因包括外因或內因，外因例如身處潮濕或悶熱環境，身體不能排汗，或汗水悶焗不能蒸發；內在因素如排汗能力低，體表微絲血循環調控不足，皆導致多餘熱量滯留體內，體溫持續高企，擾亂生理代謝功能。

熱衰竭則可因高熱汗出過多，致身體體液顯著流失，血容量下降，大腦或腎臟等重要器官供血不足。故此中暑者體表高溫，皮膚或乾或濕，脈搏強而有力；熱衰竭者皮膚濕冷，脈搏微弱。

據《景岳全書》所言，中醫言暑分陰暑陽暑：陰暑常因夏月乘蔭貪涼，反傷於寒；陽暑因不避日照高溫，氣傷致病。由於高熱難耐，故明顯而易避，陰寒隱秘，所以不知不覺受邪，因此臨床陰暑較陽暑易見。症狀中暑見背寒、自汗、少氣、脈虛、口煩渴和面垢，而中醫所言陽暑更接近為本文提及中暑。

若遇中暑情況，應助患者下降體溫，例如移除過多外衣外套，噴灑冷水，並保持環境空氣通暢；熱衰竭者神志不清，應置側臥位，或復元臥式，以防嘔吐後污穢物阻塞氣道，及略將下肢墊高，助充足血液流向大腦。

中醫急救中暑可強刺激十宣及人中溝穴位：施治者可用食拇指握攝患者各手指指尖十宣穴，及用指尖按壓鼻唇的人中溝，人中穴位於人中溝上三分之一與下三分之二段連接處，按壓兩組穴位有醒腦開竅作用。

恢復期湯水以清暑益氣為宜，材料可用花旗參3錢、冬瓜半斤、荷葉半塊、淡竹葉3錢、麥門冬3錢、瘦肉5両、清水5碗煲煮，少許海鹽調味。巧遇售賣夜香花，可灑一把夜香花，色香味俱全。

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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