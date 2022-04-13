港當區域「碳路者」 助力「雙碳」目標

金融科技和綠色金融兩者皆是對傳統金融領域的創新，有巨大的協同空間，是助力實現「碳達峰」和「碳中和」的有力手段，對實現「雙碳」目標至關重要。

綠色金融發展 4大問題須正視

雖然目前市場已普遍認為，金融科技與綠色金融是一個「風口」，發展潛力巨大，但進入「加速跑」階段的綠色金融，仍面對一系列的現實問題，必須予以正視。

這些具體的問題包括：1、信息不對稱，典型代表是企業或機構的「漂綠」行為，例如通過篡改偽造檢測報告、製作虛假煤樣等，導致結論失真失實；2、碳減排量的核算方法和標準不統一，企業污染排放數據準確性不足，環境數據還不夠完整、歷史數據較少、覆蓋範圍有限等，都會對後續的分析和管理形成挑戰；3、金融機構一方面缺乏兼具大數據管理和數據應用能力、金融科技與環境科學相關知識的人才，另一方面亦較難有效捕捉企業各種各樣個性化的需求，或即便捕捉到需求，但履行的成本非常高；4、對綠色金融專案監管標準的一致性和協同性有待提高。

要實現金融科技對綠色金融以至「碳中和」的賦能，應該要有的放矢、有重點地在以下5個方面努力：

藉大數據人工智能 防「漂綠」

一、發揮金融科技的優勢，賦能關鍵領域

第三方機構可以依託大數據和人工智能技術，加強環境風險信息的綫上採集和即時分析，探索一些綠色識別精準化、預警處置自動化的產品和方案。針對高碳排放企業的「漂綠」行為，一些新的技術，例如基於國家電網「新能源雲」的碳排放監測技術、基於大數據的碳足迹跟蹤技術、電力數據對比以及區塊鏈溯源技術，都可以有效打通信息孤島，協助金融機構和監管機構識別這些問題。

二、分清主次，優先利用科技助力能源行業轉型

從直接排放來源看，能源行業碳排放佔全國碳排放總量90%，電力能源產業鏈綠色化轉型，是實現「碳達峰」、「碳中和」目標的關鍵。對於發電企業，金融科技可以探索更多新能源開發和能源結構轉型場景，助推電力行業清潔低碳轉型，加快能源替代和技術創新。

建完整數據鏈 提升監管效率

三、監管信息平台的共用和披露

綠色金融的管理部門涉及金融管理部門、環保部門、金融機構和企業自身，當中的信息共用，需要通過大數據、人工智能、物聯網等技術，建立綠色金融數據收集、整合、利用的完整鏈條，對綠色金融信息進行即時採集、分析和監測，有效提升監管部門的監管效率，降低信息不對稱風險。

四、金融機構可建立符合自身發展的綠色金融IT平台

金融機構應當增加投入，開發建設符合自身實際的綠色金融運營IT系統，涵蓋綠色客戶管理、綠色業務識別、環境效益測算、綠色資產管理等功能模組，進行綠色資產集中管理，同時還需要引入人工智能模型，使用大數據分析技術，使金融機構自身的綠色金融科技走在綠色低碳前列。

善用金融科創 加快碳交易市場化

五、借力金融科技手段，助力碳交易相關基礎設施建設

目前中國的全國統一碳市場，進入了第一個履約周期，各地的試點碳市場也運營了相當一段時間，往後看發展的空間還非常大。金融科技創新可以為完善碳排放權的初始分配及交易提供技術保障，在碳排放權和相關衍生品的登記、估值、定價方面將有很大的探索空間，充分借力金融科技，將有助於加快碳交易的市場化進程。

國家「十四五」規劃提出，支持將香港打造成粵港澳大灣區的綠色金融中心，香港有能力、有潛力建設區域性的綠色金融中心，成為區域內的「碳路者」。此前特區在綠色債券市場建設、推動國際認證和ESG披露等方面，也做了較多工作，包括成立香港綠色和可持續金融跨機構督導小組，就重要的課題進行研究；筆者認為，香港可從以下方面，進一步開拓綠色金融探索之路：

拓綠債互通 助內地接軌國際市場

一、突出香港的平台作用和超級聯繫人作用

從碳排放量和碳滙的供給上，香港本地的市場空間非常有限，香港要發揮的，是產品融通、資金融通、信息融通的作用，例如將綠色金融的服務對象，從內地延伸至「一帶一路」，為沿綫國家提供綠色資金、綠色專案審查認證等服務。通過「債券通」拓展香港與內地綠色債券市場互通的深度，既滿足國際投資者對中國債券的需求，為海外投資者進入內地綠色債券市場提供便利，也幫助內地接軌國際綠色金融市場。

二、在綠色金融科技方面，要積極融入大灣區，加強與周邊地區的跨境金融科技合作

深圳有較強的科技應用研究基礎，香港可與深圳在金融科技方面開展合作，打造深港金融科技生態圈，將深圳科技基礎與香港金融科技監管制度結合，形成合作互補。

三、盡快搭建碳交易市場

港交所一直以積極推出創新產品而保持競爭優勢，在碳交易方面也應當抱着積極創新的態度。碳交易本身是個逐步探索的過程，不啟動就積累不到客戶和經驗，建議香港盡快形成方案落地，特別是考慮和廣州碳交所尋求合作的發展路徑。

▲ 香港有能力、有潛力建設區域性的綠色金融中心，成為區域內的「碳路者」。（資料圖片）