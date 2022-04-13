開發網課優質教材 疫下愉快學習

一般人對中國歷史科目的印象，都離不開枯燥乏味；然而，筆者近年讀到的一套歷史小說，卻改變了中國歷史科目在我心目中的觀感。小說作者基於史實，以平易近人的文辭和筆觸，令明朝近300年大小事躍於紙上，使我終於明白箇中趣味。由是，我一直思考，如何拉近學生與中國歷史的距離，以愉快學習的理念，引發他們的學習動機及意慾。

要打破學習中國歷史必然沉悶的成見，需要在教學法方面作出突破。筆者深信，透過有趣的方式，可令中國歷史「活」起來，啟發學生想像，助他們代入歷史人物的視角，感受不同的歷史事件。

教大學者團隊於2018年推出「看動畫．學歷史」系列，選取來自不同朝代共10名歷史人物，製作6分鐘片長的動畫，目前總瀏覽人次已累積逾700萬。

筆者嘗試從不同角度，解讀這700萬點擊：現時全港約有36.4萬日校小學生，部分可能重複瀏覽了不同集數；觀眾當中亦包括家長、教師、中學生和部分對中國歷史感興趣的人士。由於動畫設有英語版本，少數族裔及非華語學生亦有觀看，據了解，加拿大有華文學校以此動畫系列作為教材，讓學生了解中國歷史及文化。

須以學生為本 寓教於樂

中國歷史素有「時勢造英雄」與「英雄造時勢」的討論。無可否認，疫情催化了綫上教學的盛行，推進了混合式教學的發展，而「看動畫．學歷史」的經驗，除了是「時勢造英雄」的結果，亦令筆者有4點反思和觀察：

（一）教學須以學生為本。教大學者花費4年時間製作及選材，期間曾進行聚焦小組諮詢，訪問同學對角色設計的意見；我們亦在系列中加入一個名為「葉仔」的虛構角色，作為觀眾的學伴，與學生一起回到過去，與不同的歷史人物互動。

（二）寓教於樂的同時，不可失真。動畫的製作忠於史實，着重細節，例如外界普遍認定三國名將關羽所用的是青龍偃月刀，但教大學者經考證後，發現正史所記載的動作為「剌」，故關公應該是拿着劍或長矛；又例如在人物服飾方面，明代天子穿的是龍袍，重臣鄭和穿的是蟒袍，前者所繡的龍有五爪，後者則只有四爪，可見製作的嚴謹和細緻。

知識圖像化 激發學生好奇心

（三）知識圖像化，增學習成效。「看動畫．學歷史」以歷史人物為中心，串連國史與中華文化知識，打破了歷史即帝王家譜的刻板印象，學生觀看動畫時，藉着與古人共喜同悲，會對祖國歷史產生「溫情和敬意」。

動畫能夠形象化地呈現人物遊蹤、服飾器物，有助學生建立對歷史的「圖像化知識」。根據團隊進行的後續研究，不少學生觀看動畫後，主動到圖書館借閱相關書籍，對中國歷史的好奇心，油然而生。

發揮多元共融優勢 教普世價值

（四）中文及歷史文化教育應以中華為本，多元共融。自開埠以來，香港一直是中西文化交流薈萃之地。香港的中文和中國歷史教育，須發揮多元共融的優勢，融入文化對話，可藉着生動有趣的方式，教導學生認識祖國與世界各地均推崇的普世價值，如慈孝、善良和誠實等。

新冠疫情肆虐逾兩年，面授及網上混合模式教學，已成為教育新常態。在這段時間，我留意到學校在實行網上教學方面的落差，學生的家境亦會影響學習體驗。

兩年前，《施政報告》宣布，教育局會在「優質教育基金」預留20億港元，支援學校和教師推行混合教學模式，在硬件方面資助學校購買流動裝置，供學生借用，並為清貧學生提供無綫網絡路由器及流動數據卡；軟件方面則會構建學與教資源分享平台，鼓勵教師分享優質教材。

網上教學 須防數碼鴻溝

筆者深信，網上課程、動畫及電子教學資源必須質量並進，除了涵蓋相關學科知識，亦可包括生命及價值觀教育。事實上，教大已先後推出歷史及生命教育動畫，增加課堂互動性及學生的學習趣味；若能集中資源，將所有電子教材都放於一個網上分享平台，供家校免費使用，更可收窄數碼鴻溝，縮減學生之間的學習差異。

隨着科技發展，加上疫情帶來的危與機，混合模式教學和各類型教育科技的應用，必將成為趨勢。為此，學界與社會都要共同努力，投放更多資源開發及建立優質教材，我亦期望《施政報告》中的措施可盡早落實，惠及學子，確保學生能夠愉快學習，畢竟培養他們對自主及終身學習的興趣，總是教育工作者的要務。

▲ 隨着科技發展，加上疫情帶來的危與機，混合模式教學和各類型教育科技的應用，必將成為趨勢。（資料圖片）