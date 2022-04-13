提升科技教育 放眼全球市場

談到疫情，大概人人都是抱怨；然而，形勢比人強，學習掌握科技手段，維持運營、服務客戶，成為疫下很多行業的必然選擇。

在過去兩年，香港某銀行很明顯地優化了電郵營銷推送系統，電郵模板具有很好的響應機制，營銷內容亦大幅提升了可讀性，針對客戶的定向推送互動也更精準。系統上月推送電郵，邀請我與客戶經理進行一次綫上會議，只需點下按鈕，兩日後，已兩年沒見的客戶經理就和我進行了一次30分鐘的綫上會議，討論了我的一些問題，亦給出了他的投資建議，通過屏幕分享，信息可以比面對面更好地同步展示及討論。

打破地域科技溝通 與客戶共贏

這種溝通的效率和質量，遠比山長水遠地跑一次分行要好得多，而且不論客戶經理人在家中或是在旅途上，都可以為我提供服務，只要客戶滿意，銀行也樂得讓客戶經理更彈性自由；換個角度，不論哪裏的客戶，即使人在內地或者美國，只要客戶經理善用科技手段、水平能力夠，都能贏得客戶信任，實現共贏。

最近，一個做保險經紀的朋友要移民，倒不是出於政治因素，而是第二個孩子出生後，覺得香港教育成本太貴養不起，競爭又太激烈，想給孩子一個較寬鬆的環境。因為與她認識了10多年，全家的人壽、醫療、危疾保險，以至公司團體醫療保險、強積金等種種，都是請她安排，她這一走，就要換經紀，對我來說很麻煩，對她來說也是損失。

商量之下，我告訴她，其實她人在哪裏我倒不介意，只要所有服務她能幫我辦妥，我是不想換人的。不試不知道，一試嚇一跳，我女兒的門診憑證，只要拍照給她，她就可以替我上傳索償；公司的醫療保險，索取僱主帳號後，可以直接在系統裏增減員工，幾分鐘就完成，而這些事情，此前都是她上門來拿文件，再整理交去公司的。

類似的其他各類服務，都可以通過Zoom會議討論、系統在綫提交管理、款項在綫支付等方式完成，實在有些事項需要原件，我則按她指引，直接寄去保險公司即可。最終，這個朋友將我們的方案與其他客戶溝通，相信不少信得過她的客戶，也都會接受這種更高效優質、遠在他鄉的服務方式吧。

港青電腦技能水平 尚待改善

今時今日，不是只有坐在辦公室、和客戶面對面，才能做項目、做生意的，科技系統已經可以讓我們隨時隨地幫助客戶解決問題，只是每個人必須具備更高的電腦、軟件及系統操作使用技能。在過去招聘本地員工時，我發現本地青年與內地同齡、同等教育水平的青年相比，不太會鍵盤盲打，中文輸入慢，Word、Excel之類的辦公軟件使用水平亦較低，不要說高級的排版、運算、製表，就是基本編輯技巧，都達不到商業標準要求。

疫情期間，二年級的女兒要在家學習，已經教會她鍵盤盲打、拼音輸入法，以及使用Word軟件編輯、插圖、排版，製作她最喜歡的各種手帳本。希望將來他們這一代香港年輕人，掌握最領先的科技應用技能，放眼世界，服務全球！

▲ 現今科技系統已可讓我們隨時隨地幫助客戶解決問題，只是每個人必須具備更高的電腦、軟件及系統操作使用技能。（法新社資料圖片）