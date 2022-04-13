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滬疫情初見曙光 研究料5月可受控

單日新症逾2.3萬宗 4月以來首回落

中國版 2022/04/13

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上海周一（11日）新增本土感染逾2.3萬宗，在單日新增感染連升11日後首次下跌，專家指是否到拐點仍需觀察。有研究預測，上海疫情5月受控。

國家衞健委表示，本月全國報告逾32萬宗本土感染，上海疫情處於快速

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