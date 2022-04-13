滬疫情初見曙光 研究料5月可受控 單日新症逾2.3萬宗 4月以來首回落 中國版 2022/04/13 分享： 上海周一（11日）新增本土感染逾2.3萬宗，在單日新增感染連升11日後首次下跌，專家指是否到拐點仍需觀察。有研究預測，上海疫情5月受控。 國家衞健委表示，本月全國報告逾32萬宗本土感染，上海疫情處於快速 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬超市分區解封 設「白名單」保供應 今日 滬超市分區解封 設「白名單」保供應 歐商會籲調整防疫 京：凡事有代價 今日 歐商會籲調整防疫 京：凡事有代價 廣州增13宗感染 多區再全民強檢 今日 廣州增13宗感染 多區再全民強檢 你可能感興趣 滬超市分區解封 設「白名單」保供應 今日 01:00 滬超市分區解封 設「白名單」保供應 歐商會籲調整防疫 京：凡事有代價 今日 01:00 歐商會籲調整防疫 京：凡事有代價 廣州增13宗感染 多區再全民強檢 今日 01:00 廣州增13宗感染 多區再全民強檢 疫情 新冠肺炎疫情 上海 防疫措施 中華人民共和國國家衞生健康委員會