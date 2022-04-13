夥鄰舍輔導會推食物支援 大家樂資助「大家開飯」

第5波疫情嚴峻，令各行各業都受到衝擊，唔少基層人士嘅生計更受到嚴重影響。黛安收到風，大家樂集團啱啱啟動咗首個食物援助計劃「大家開飯」，仲請咗鄰舍輔導會做合作夥伴，甄選合資格人士接受資助，每人獲援助金額為$4,000，首年資助總額達$1,200萬。

公關姊妹話，呢個計劃旨在支援面對即時經濟困難家庭、失業及低收入人士，每位合資格人士可以喺8星期內，憑「開飯咭」去大家樂快餐分店兌換飯餐。計劃將會喺今年5月至明年2月份5階段提供資助，連同早前同鄰舍輔導會合作完成嘅試行階段，總受惠人數達3,000人。有關計劃現時只接受鄰舍輔導會網絡下合資格人士申請，詳情可【按此】瀏覽。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷同黛安分享，佢話大家樂集團一直致力善用資源同分店網絡，喺社區創造共享價值。面對疫情帶嚟嘅挑戰，大家樂都想出一分力，為基層提供適切支援，相信連續8星期嘅食物援助可即時減輕受助人嘅經濟壓力。而且餐款選擇亦提供彈性安排，畀佢哋自由選擇心儀食物。集團仲會研究進一步拓展「大家開飯」嘅項目規模，未來會畀公眾參與認購飯餐，及邀請唔同社福機構參與，集合各方力量幫助更多有需要嘅人士。

本文轉載自《晴報》

▲ 合資格人士憑「開飯咭」可於大家樂換飯餐