Sony樂高共注資156億 Epic Games開發兒童元宇宙 行政人員版 2022/04/13 分享： Epic Games與Lego（樂高）上周宣布合作，將共同開發一個適合家庭用戶的「兒童元宇宙」。Epic Games日前公布更多細節，宣布其股東之一的Sony會向該公司再注資10億美元（約78億港元） ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星Expert RAW 新版本改善弱光對焦 今日 三星Expert RAW 新版本改善弱光對焦 日產汽車擬2028年 推固態電池電動車 2022/04/12 日產汽車擬2028年 推固態電池電動車 Google效蘋果三星 推Pixel DIY維修計劃 2022/04/12 Google效蘋果三星 推Pixel DIY維修計劃 FBI先發制人 移除俄黑客網絡 2022/04/11 FBI先發制人 移除俄黑客網絡 Google Maps 更新商店營業時間 2022/04/11 Google Maps 更新商店營業時間 科技行業 品牌 遊戲 建造 元宇宙 Sony LEGO 美元