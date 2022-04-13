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Sony樂高共注資156億 Epic Games開發兒童元宇宙

行政人員版 2022/04/13

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Epic Games與Lego（樂高）上周宣布合作，將共同開發一個適合家庭用戶的「兒童元宇宙」。Epic Games日前公布更多細節，宣布其股東之一的Sony會向該公司再注資10億美元（約78億港元）

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欄名 : 科技新知

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