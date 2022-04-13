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三星Expert RAW 新版本改善弱光對焦

行政人員版 2022/04/13

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三星去年為Galaxy S21 Ultra發布了Expert RAW應用程式App，方便用戶用手機鏡頭拍攝更好的照片，以及改善編輯照片質素。三星最近發布1.0.01更新版本，改善其弱光對焦性能（low

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欄名 : 科技新知

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