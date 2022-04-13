三星Expert RAW 新版本改善弱光對焦 行政人員版 2022/04/13 分享： 三星去年為Galaxy S21 Ultra發布了Expert RAW應用程式App，方便用戶用手機鏡頭拍攝更好的照片，以及改善編輯照片質素。三星最近發布1.0.01更新版本，改善其弱光對焦性能（low ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony樂高共注資156億 Epic Games開發兒童元宇宙 今日 Sony樂高共注資156億 Epic Games開發兒童元宇宙 日產汽車擬2028年 推固態電池電動車 2022/04/12 日產汽車擬2028年 推固態電池電動車 Google效蘋果三星 推Pixel DIY維修計劃 2022/04/12 Google效蘋果三星 推Pixel DIY維修計劃 FBI先發制人 移除俄黑客網絡 2022/04/11 FBI先發制人 移除俄黑客網絡 Google Maps 更新商店營業時間 2022/04/11 Google Maps 更新商店營業時間 科技行業 科技軟件 科技硬件 手機Apps Samsung 鏡頭 相機 Galaxy S