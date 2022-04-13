為首次求職做準備 畢業生6大規劃 行政人員版 2022/04/13 分享： 【本報訊】大學生畢業離開校園，意味着踏入社會工作，展開職業生涯。畢業後要找到理想的工作並不容易，首次求職或讓人感到沮喪或失去動力。據Study International報告指，應屆畢業生除了先於招聘 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 2022/04/12 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 2022/04/11 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 2022/04/08 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 HR應用區塊鏈 省時增管理效率 2022/04/07 HR應用區塊鏈 省時增管理效率 金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力 2022/04/06 金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力 職場技能 職場文化 職位招聘 職場貼士 職業生涯 行業 就業 大學 社交平台 畢業