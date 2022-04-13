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為首次求職做準備 畢業生6大規劃

行政人員版 2022/04/13

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【本報訊】大學生畢業離開校園，意味着踏入社會工作，展開職業生涯。畢業後要找到理想的工作並不容易，首次求職或讓人感到沮喪或失去動力。據Study International報告指，應屆畢業生除了先於招聘

...

欄名 : Good Job Insight

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