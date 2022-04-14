疫情受控樓市轉向 買家宜及早行動 地產版 2022/04/14 分享： 踏入4月份，香港疫情終於露曙光，每天確診人數回落至2,000宗左右，即使政府鼓勵全港市民一連3天在家做快速測試，碓診人數也沒有大幅上升，證明病毒在社區內的傳播已經受控。 特首林鄭也表示4月21日如期放寬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 好運氣迎來好開局 2022/04/13 好運氣迎來好開局 消費券助各業 帶旺舖位租售市場 2022/04/12 消費券助各業 帶旺舖位租售市場 理性和感性 左右買家入市契機 2022/04/12 理性和感性 左右買家入市契機 「保就業」剔出代理 深入了解揭誤會多 2022/04/07 「保就業」剔出代理 深入了解揭誤會多 疫情開始受控 企業捱過寒冬 2022/04/06 疫情開始受控 企業捱過寒冬 馬鞍山 大圍 世紀21 李峻銘 KOKO HILLS 一手市場 豪宅 西半山 香港 九龍