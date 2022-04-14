疫情受控樓市轉向 買家宜及早行動

踏入4月份，香港疫情終於露曙光，每天確診人數回落至2,000宗左右，即使政府鼓勵全港市民一連3天在家做快速測試，碓診人數也沒有大幅上升，證明病毒在社區內的傳播已經受控。

特首林鄭也表示4月21日如期放寬

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