疫情逾兩年，一無是處，唯一得益是被困香港，不受時差之苦，睡眠質素大有改善，很多時都能一覺睡到天光。但想不到一次手術，竟會帶來嚴重失眠！

不是傷口問題，也沒有甚麼疼痛，失眠全來自全身麻醉（General Anesthesia），醫生以往不大注意這問題，把病人送進手術室前，從未提及失眠是副作用之一，至今身受其苦才趕快翻查文獻學習一下這貼身問題。

原來，近七成病人全身麻醉後，會有失眠，大部分屬輕度，但也有一成較嚴重。人類正常睡眠過程分五個階段，最深熟睡是第五級REM（Rapid Eye Movement），這周期性睡眠過程，一晚可能循環三至五次，正常循序漸進讓身體進入完全休息狀態。注入麻醉藥，例如Propofol，令腦神經在極短時間內進入深睡狀態，因而打亂了這個晝夜節律（Circadian Rhythm，見註），打亂後便要重新建立。

醫生接受手術後，連續幾個晚上感覺不到睡意，猶如不懂得如何入睡，就算勉強入睡，不足一小時便要醒來，周而復始地熬一個晚上。後來，用褪黑激素（Melatonin）慢慢調校生理時鐘，才再重新學習如何入睡。

睡眠跟愛情一樣，是勉強不了的事情，要以溫柔的態度順着自然規律，才能水到渠成。

註：Luo et al Frontiers in Neurology, July 20,2020