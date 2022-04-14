《反智》是近年寫得非常出色的一本書。作者David Robert Grimes是愛爾蘭物理學家和癌症研究人員，亦是很知名的科普作家。此書於二○二○年出版，用了很多社會現象、著名事件和近代歷史，去呈現人類常犯而不自知的推理謬誤、邏輯缺陷和偏見。

網絡世界呈現很多反智的行為，例如：有六成社交媒體的分享文當中，其實轉發者並無仔細讀過內容。在資訊氾濫的世代，人們現正處於「求新」多過「求真」的狀態。只要某KOL的「立場」啱聽，那管其「立論」破綻百出，都深信不疑，然後又當成真理般開心share，由個人反智擴大成群組反智。這令我想起霍金名句：「知識最大的敵人不是無知，而是自以為擁有知識的假象。」

Grimes同時研究人類的邏輯謬誤，最常犯的是「否定前提推得肯定結論」，即從兩個否定前提，去推理出一個肯定的結論。他舉例：一個音樂評論家這麼推論：「（A）我不聽那個音樂→（B）品味好的人都不聽那個音樂→（C）因此我的品味很好。」稍作思考，便知音樂評論家只是把兩個毫不相干的否定前提（A和B）連結，然後得到不相干的結論。又例如「敵人的敵人就是朋友」這思想也有同樣邏輯謬誤，敵人的敵人可能在人格和手段上，衰過敵人，把敵人的敵人當作朋友，只是因為謬誤假設而聯想的一廂情願。

作者又道：「某些人似乎有一種根深柢固的假設，認為攻擊他人的道德錯誤，可以抬高自己的道德地位。」以道德批評人的人，其實不代表自己人格高尚，兩者沒有必然關係。想起Oscar Wilde的話：「道德不過是我們用來針對自己討厭的人的態度」，一句道破偽善的人如何樂此不疲地以道德之名，做出種種壞心腸之事。

《反智》舉了許多令人啼笑皆非的案例，為的是說明批判思考能力的重要性，那是對付社會反智的出路。但這對某些人來說，提升人們的批判思考能力，是一種威脅，因人們愈反智、愈盲從、愈不會發問，就愈易受操控。一個社會的文明程度，在於它容許、鼓勵、培養公民擁有批判思考能力的程度。