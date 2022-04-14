加入多家族辦公室 慎防利益衝突

隨着亞洲富豪人數不斷增加，除了「單家族辦公室」的數目增長強勁，「多家族辦公室」也如雨後春筍般出現，力圖在家族辦公室業務上分一杯羮。要觀察和分析這個新興現象，首先需要我們對「單家族辦公室」和「多家族辦公室」的定義有一個清楚的認知。

單一多支家族形式 滿足不同需求

單家族辦公室的最簡單類型，就是服務一個家族事務的組織機構，但筆者觀察到一些香港的單家族辦公室，還有另外一種演變形式，可稱為「單一多支家族辦公室」（Single-Multi Family Office）：雖然服務的是同一個家族，但隨着家族人員不斷增加，家族各分支產生不同的興趣、不同的資產分配、甚至不同的國籍，因此各分支開始有各自的小單家族辦公室，以滿足不同需求，但同時共享家族的單家族辦公室平台，來處理大家族層面的事務。

至於多家族辦公室的發展，最自然的演變方式是單家族辦公室取得良好表現後，其他親朋好友、富豪家族也想加入，於是單家族辦公室就演變成「多家族辦公室」。這樣的多家族辦公室也有兩種不同類型，其一是「封閉型多家族辦公室」，由數目有限的多個家族組成，成員皆是股東，彼此之間關係良好，有相似興趣和願景，共同承擔營運成本和共享利潤，沒有興趣吸納新成員加入，亦沒有營銷的需要。

走筆至此須一提，筆者認為，上述幾種類型的家族辦公室，代表的都是「家族利益」，是相對純粹的家族辦公室。它們除了管理財務方面的事務，還能滿足家族非財務方面的需求，相對下文所述的多家族辦公室類型有所不同。

商業型家辦 多聚焦求利

多家族辦公室的第二種類型，可稱為「商業型多家族辦公室」（Commercial Multi-Family Office）。這類型的多家族辦公室，可能是由一家單家族辦公室演變而來，辦公室代表的家族將其視為一個新的業務機會，股東還是這個家族，其他家族則是其客戶。不過，我們在市場上見得更多的多家族辦公室類型，並不是由此演變而來的，而是由投資經驗豐富的專業人員成立的多家族辦公室，他們是股東，而所有服務的家族則是其客戶。

在「商業型多家族辦公室」下，又有兩種類型：一類是「獨立商業多家族辦公室」（Independent Commercial Multi-Family Office），始創人是有豐富投資經驗和良好業績的投資人或單家族辦公室，大多為加入的家族客戶提供財富管理服務。

另一類是「非獨立性商業多家族辦公室」（Dependent Commercial Multi-Family Office），這類型的多家族辦公室不是單幹的，其創立者可以是私人銀行、投資銀行、會計師事務所、律師事務所或諮詢公司等，在其業務中設立一個家族辦公室部門，是隸屬於一個大機構下的單位，為金字塔尖端的富裕人群，提供類似家族辦公室功能的服務。

成立專業團隊 資金門檻高

明白了家族辦公室的全貌後，我們可以進一步討論多家族辦公室形成的原因。很顯然，不管是商業或非商業類型，多家族辦公室的出現，主要是家族的事務和規模變得龐大和複雜，單家族辦公室的團隊無法滿足家族的各種需求，因此出現了多家族辦公室，以應對不斷增加的服務需求。基於富豪的人數增加、需求的複雜化，目前市場供不應求，於是由專業人士或機構發起的商業型多家族辦公室順勢而生。

再看深一層，富豪們想成立家族辦公室，無論是單家族還是多家族，本質上是創立一個需要資金投入和進行管理的新團隊，如此就需要考慮到成本和效益的問題；如果成本過高，倒不如找外部資產管理公司，或者加入其他多家族辦公室更划算。據筆者所知，成立一個專業管理的單家族辦公室團隊，需要2.5億美金以上的可投資資金門檻，才是划算的（僅供參考），因此商業型多家族辦公室有着可觀市場。

收費模式不一 各有利弊

然而，決定成立單家族辦公室或加入多家族辦公室，另一個重要考量是薪酬設計或收費。單家族辦公室方面，由於每個家族需求不一樣，團隊的薪酬設計很難一概而論，筆者另文討論，本文則着重介紹商業型多家族辦公室的收費。

據筆者觀察發現，商業型多家族辦公室有採用以下幾種收費模式。第一種為「固定收費」（Fixed Fee），往往基於資產管理規模而收費。「固定收費」的好處是簡單，富豪不用傷腦筋；但管理資產規模愈大，收入愈多，這就不排除多家族辦公室積極吸納更多客戶，例如由打理10家客戶的財富，變成100家甚至1,000家，這樣一來，客戶就無法確定，每年給出的固定費用，是否得到充分利用和管理優良的服務，並且多家族辦公室的「忠誠度」、「保密度」等特質亦會被攤薄。

再者，在這種收費方式下，多家族辦公室只能提供純投資服務，至於非財務方面的服務，由於成本高且無法產生利潤，多家族辦公室難有提供的動力，因此非財務方面的需求便會被擠出服務外。

另一種收費模式是「套費」（Retainer Fees），這種收費方式在律師行業很常見，就是付給律師的一系列預付費用。多家族辦公室把每項服務費用列出來單獨收費，如資產管理、會計、法律等，但這樣的收費機制，需要仔細考量每項選擇，對富豪客戶而言更為麻煩，久而久之，客戶便會失去光顧的興趣。

客戶家族非股東 利益難一致

為了吸引客戶，亦有多家族辦公室推出「混合收費」（Hybrid Fees）模式，即基本項目採用「固定收費」，基本項目之外的項目，則採用「逐項收費」模式。筆者觀察到，愈來愈多多家族辦公室採取這樣的模式。

但無論怎樣收費，商業型多家族辦公室和客戶家族之間的利益衝突始終存在；客戶並非股東，與多家族辦公室的利益要達成一致，絕非易事。筆者始終覺得，市場上這類型的多家族辦公室，其本質與資產管理公司更為接近，在無法設立自己的家族辦公室之情況下，家族加入多家族辦公室，需要謹慎考量各種因素，尤其要清楚了解收費模式，盡可能選擇加入一家利益衝突較小的機構。

▲ 加入多家族辦公室前，需要謹慎考量各種因素，尤其要清楚了解收費模式。（資料圖片）