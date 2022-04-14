美提速收緊幣策 加息周期料明年結束

美國通脹持續飈升，3月消費者物價指數（CPI）按年上升8.5%，再創逾40年高位。為對抗通脹，聯儲局加快收緊貨幣政策勢在必行；不過，利率調整步伐雖然提速，但基於以下3點原因，加息周期相信較為短暫，有機會在2023年年底前結束。

今年加息進取 年末基準利率料2.5%

第一、利率升幅集中在首年，壓縮加息周期長度

雖然聯儲局3月會議後提供的前瞻指引顯示，今年年底時的聯邦基金利率目標區間中位數意見為1.75%至2%，但由於通脹壓力不斷加劇，未來出現單次加息50個基點的機會頗大，年末的基準利率可能達到2.5%左右，甚至更高水平。

根據公開市場委員會的點陣圖，2023與2024年年末的聯邦基金利率目標區間同為2.8%，反映央行的中位數意見認為，2024年不會出現利率上調。2022年加息幅度進取，間接增加加息周期在2023年結束的可能性。

通脹急升 仍下調長期利率預測

第二、長期中性聯邦基金利率預測反覆下調，聯儲局鴿派本色未改

近期多個聯儲局官員發表鷹派言論，支持大幅加息及縮表，但其立場調整純屬受通脹高企所迫，鴿派本色未改。

公開市場委員會的長期聯基金利率預測中位數，從2012年初的4.2%跌至今年3月的2.375%；而在通脹急升的背景下，3月的長期利率預測卻出現2019年6月以來的首次下調（見圖一）。所謂長期基準利率，是指保持經濟增長及通脹穩定的利率水平。相關中性利率的概念本身存在爭議，但顯示聯儲局傾向長期利息環境的取態不僅沒有出現改變，反而更為鞏固。

第三、縮表有助貨幣供應放緩，通脹第二季將見頂

誠然，就算聯儲局積極加息，扣除通脹預期後的實際聯邦基金利率仍然是負數，抗通脹效果存疑；此時，縮表的作用就變得非常關鍵，因為巨額的量化寬鬆本來就是造成通脹接近失控的元兇之一。目前8.94萬億美元的央行總資產規模（見圖二），比2019年末的疫情前水平高出近115%，導致廣義貨幣供應M2在同一時期內累計上升41%；在2020及2021兩年內，美國實際GDP，即整個經濟體的真實產出，累計增加3.1%，但貨幣供應卻上升4成，高通脹也就成為無可避免的後果。

縮表降貨幣量增速 助紓通脹

按照聯儲局3月的貨幣政策會議紀錄，在基本情況下，未來每月資產負債表縮減規模或達到950億美元，比上次2018至2019年縮表周期的每月500億美元峰值高出近一倍。如果縮表能夠順利推進，貨幣供應增速將逐漸下降，有助紓緩通脹。

根據美國物價指數的推算，3月CPI的按年升幅有機會是本次周期的峰值；假若通脹未即時見頂，預計在第二季度內會開始逐漸下滑。只要貨幣政策緊縮措施取得成效，再考慮到聯儲局的鴿派傾向，加息周期有望在2023年年底前結束。

▲ 近期多個聯儲局官員發表鷹派言論，支持大幅加息及縮表，但其立場調整純屬受通脹高企所迫，鴿派本色未改。（法新社資料圖片）