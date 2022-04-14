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機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代

行政人員版 2022/04/14

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【本報訊】隨着人工智能及機械人發展，部分行業自動化，減低營運成本及節省人手開支，機械人優點是24小時無間斷工作，在某些工種更比傳統人手有效率及少出錯，解決高重複及乏味工作難請人的問題。

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欄名 : Good Job Insight

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