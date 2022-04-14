機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 行政人員版 2022/04/14 分享： 【本報訊】隨着人工智能及機械人發展，部分行業自動化，減低營運成本及節省人手開支，機械人優點是24小時無間斷工作，在某些工種更比傳統人手有效率及少出錯，解決高重複及乏味工作難請人的問題。 據 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 2022/04/13 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 2022/04/12 管理人提升能力9式 閱商業領袖書籍增值 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 2022/04/11 專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 2022/04/08 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 HR應用區塊鏈 省時增管理效率 2022/04/07 HR應用區塊鏈 省時增管理效率 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 服務 金融 行業 人工智能 運輸 大數據