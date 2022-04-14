烏人面辨識死者 AI準確度被質疑 行政人員版 2022/04/14 分享： 俄烏衝突持續，不少烏克蘭平民慘遭殺害，當局為辨認死者身份，上月決定引入美國Clearview AI的人面辨識技術，惟消息一出，即引來各界對該技術準確度的質疑，更指該企涉嫌侵犯個人私隱，造成爭議。 據 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google中階機 Pixel 6a料下月現身 今日 Google中階機 Pixel 6a料下月現身 三星Expert RAW 新版本改善弱光對焦 2022/04/13 三星Expert RAW 新版本改善弱光對焦 Sony樂高共注資156億 Epic Games開發兒童元宇宙 2022/04/13 Sony樂高共注資156億 Epic Games開發兒童元宇宙 日產汽車擬2028年 推固態電池電動車 2022/04/12 日產汽車擬2028年 推固態電池電動車 Google效蘋果三星 推Pixel DIY維修計劃 2022/04/12 Google效蘋果三星 推Pixel DIY維修計劃 科技行業 科技軟件 科技硬件 烏克蘭