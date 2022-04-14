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烏人面辨識死者 AI準確度被質疑

行政人員版 2022/04/14

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俄烏衝突持續，不少烏克蘭平民慘遭殺害，當局為辨認死者身份，上月決定引入美國Clearview AI的人面辨識技術，惟消息一出，即引來各界對該技術準確度的質疑，更指該企涉嫌侵犯個人私隱，造成爭議。

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欄名 : 科技新知

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