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隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港

港聞版 2022/04/14

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即使港府已取消「9國禁飛令」，又縮短入境人士檢疫期，下周亦陸續放寬防疫限制；惟旅遊接待及酒店業認為，未必可刺激旅客訪港。分析指，近期航班未回復穩定，房間預訂也未見踴躍，料暑期訪港旅客數字未必回升，很取

...

報道系列 : 復常系列──旅遊篇

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