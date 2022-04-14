隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 港聞版 2022/04/14 分享： 即使港府已取消「9國禁飛令」，又縮短入境人士檢疫期，下周亦陸續放寬防疫限制；惟旅遊接待及酒店業認為，未必可刺激旅客訪港。分析指，近期航班未回復穩定，房間預訂也未見踴躍，料暑期訪港旅客數字未必回升，很取 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 復常系列──旅遊篇 相關文章 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 今日 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 今日 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 今日 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 你可能感興趣 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 今日 01:00 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 今日 01:00 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 今日 01:00 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 疫情 防疫措施 姚柏良 崔定邦 隔離檢疫 酒店