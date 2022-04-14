隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港

即使港府已取消「9國禁飛令」，又縮短入境人士檢疫期，下周亦陸續放寬防疫限制；惟旅遊接待及酒店業認為，未必可刺激旅客訪港。分析指，近期航班未回復穩定，房間預訂也未見踴躍，料暑期訪港旅客數字未必回升，很取

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