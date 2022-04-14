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本地遊倘重啟 團友出發前須快測

港聞版 2022/04/14

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政府正考慮於放寬限聚措施的次階段，即5月21日後放寬本地遊，以及重開郵輪公海遊，但前提是團友出發前要先做妥快速檢測，確保團友全不染疫。不過，有旅行社認為，查證旅客有否做快測或有技術困難。

一團約30人

...

報道系列 : 復常系列──旅遊篇

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