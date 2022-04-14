本地遊倘重啟 團友出發前須快測 港聞版 2022/04/14 分享： 政府正考慮於放寬限聚措施的次階段，即5月21日後放寬本地遊，以及重開郵輪公海遊，但前提是團友出發前要先做妥快速檢測，確保團友全不染疫。不過，有旅行社認為，查證旅客有否做快測或有技術困難。 一團約30人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 復常系列──旅遊篇 相關文章 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 今日 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 今日 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 今日 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 你可能感興趣 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 今日 01:00 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 今日 01:00 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 今日 01:00 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 邱騰華 郵輪 何栢良 縱橫遊 袁振寧 姚柏良 疫情 旅行團 商務及經濟發展局 發展局