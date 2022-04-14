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2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客

港聞版 2022/04/14

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政府將於4月21日起逐步放寬防疫措施，本地兩個主題樂園也表示，正積極籌備重開。海洋公園擬減價吸客，慶祝開業45周年，將推出「十分吸引的門票優惠」。香港迪士尼則以新景點迎戰，今年將推出以「奇妙夢想城堡」

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報道系列 : 復常系列──旅遊篇

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