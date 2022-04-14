2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 港聞版 2022/04/14 分享： 政府將於4月21日起逐步放寬防疫措施，本地兩個主題樂園也表示，正積極籌備重開。海洋公園擬減價吸客，慶祝開業45周年，將推出「十分吸引的門票優惠」。香港迪士尼則以新景點迎戰，今年將推出以「奇妙夢想城堡」 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 復常系列──旅遊篇 相關文章 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 今日 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 今日 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 今日 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 你可能感興趣 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 今日 01:00 旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 今日 01:00 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 今日 01:00 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 疫情 防疫措施 海洋公園 主題樂園 黃嗣輝 迪士尼樂園