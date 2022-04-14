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旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成

大灣區航空擬下月首航 先飛東南亞

港聞版 2022/04/14

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隨着政府取消「9國禁飛令」，下周起放寬防疫，航空及旅遊業界料可刺激港人外遊意慾。大灣區航空看好前景，宣布最快下月啟航，首個航點或落戶東南亞。大灣區航空行政總裁丘應樺稱，倘疫情受控，港人渴望外遊，業界將

...

報道系列 : 復常系列──旅遊篇

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