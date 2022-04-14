旅業：倘再寬防疫 料外遊生意回復3成 大灣區航空擬下月首航 先飛東南亞 港聞版 2022/04/14 分享： 隨着政府取消「9國禁飛令」，下周起放寬防疫，航空及旅遊業界料可刺激港人外遊意慾。大灣區航空看好前景，宣布最快下月啟航，首個航點或落戶東南亞。大灣區航空行政總裁丘應樺稱，倘疫情受控，港人渴望外遊，業界將 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 復常系列──旅遊篇 相關文章 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 今日 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 今日 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 今日 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 你可能感興趣 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 今日 01:00 隔離政策不鬆綁 難吸休閒客來港 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 今日 01:00 本地遊倘重啟 團友出發前須快測 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 今日 01:00 2主題樂園部署重開 門票優惠新景點吸客 疫情 新冠肺炎疫情 航空業 防疫措施 東瀛遊 縱橫遊 大灣區航空 經濟 大灣區