K11 ATELIER Community Aid免費提供租戶數百萬資源 營造安心工作環境保障員工健康

隨着社會及市民生活逐步「復常」，企業開始陸續安排員工重回辦公室。為了確保員工可安心上班，除了持續實行防疫措施外，商廈管理團隊亦能出一分力。本地甲級商廈品牌K11 ATELIER凝聚K11集團及新世界生態圈各個夥伴的力量，推出了業界首創的「K11 ATELIER Community Aid」商務解決方案，為旗下寫字樓租戶免費提供4大策略性支援措施，為員工營造安全的工作環境。

在新常態下，混合工作模式（Hybrid Work）愈來愈普及，不少企業也希望建立靈活彈性的團隊來應對瞬息萬變的市場。K11 ATELIER提供緊密互聯的工作空間、休憩交流區和O2O社區解決方案，有助租戶加強團隊與合作夥伴的互動，促進協作溝通，相互學習。「K11 ATELIER Community Aid」就是一個共同協作的例子，K11 ATELIER透過旗下商廈包括K11 ATELIER Victoria Dockside及K11 ATELIER King's Road為平台，集合K11及新世界生態圈各個夥伴，確保租戶員工工作環境安全，並紓緩疫情帶來的壓力和挑戰。

▲ K11 ATELIER為寫字樓租戶提供舒適的休憩交流區，助租戶加強團隊和合作夥伴的互動。

全新的「K11 ATELIER Community Aid」方案為寫字樓租戶提供總值百萬元計的支援，當中包括4大策略──保障工作場所安全健康、值得信賴的防備、堅實的保護，以及員工福利，藉此支援租戶業務持續運作，為「復常」做好準備，甚至將疫情危機轉化為商機。

專業殺菌消毒 保障工作環境安全健康

營造安全的工作環境為防疫關鍵之一，K11 ATELIER旗下商廈由新世界集團旗下的專業醫療護理服務公司悉護（Care U）提供Germagic MAP-1 PRO+長效殺菌消毒塗層服務，確保殺菌消毒塗層有效地施加在工作場所內，持久有效地對抗病毒，確保租戶員工能在清潔健康安全的環境下工作。

▲ 新世界集團旗下專業醫療護理服務公司悉護（Care U）提供長效殺菌消毒塗層服務，為租戶提供清潔安全的工作環境。

逾萬份快速測試包 防備值得信賴

締造安全工作間，最有效的防備手段，是防患未然，常見措施是為當日上班的員工提供快速測試套裝。有見及此，「K11 ATELIER Community Aid」為租戶準備了超過10,000份享譽全球的Flowflex™ 2019新型冠狀病毒抗原快速測試，該快速測試套裝獲香港政府衞生署及歐盟CE-IVD認可，準確率高達98.8%，能準確偵測Omicron以及其他新冠病毒變異株，為企業員工提供可靠的檢測方案。

▲ 「K11 ATELIER Community Aid」為寫字樓租戶提供逾10,000份2019新型冠狀病毒抗原快速測試。

香港製造優質口罩 提供堅實保護

近兩年，口罩已成為最基本的日常防疫裝備，「K11 ATELIER Community Aid」亦支援租戶為員工加強防護，包括提供逾20,000個由新世界發展自設生產線所生產的「香港製造」口罩，防護級別達ASTM level 3認證。

▲ 「K11 ATELIER Community Aid」為寫字樓租戶提供逾20,000個新世界口罩，為重回辦公室的租戶員工提供更佳防護。

至於員工福利方面，重回辦公室意味有需要外出用膳，消費購物的意慾亦有所增加，「K11 ATELIER Community Aid」發揮集團各夥伴力量，為寫字樓租戶提供K11 MUSEA與K11購物藝術館的零售及餐飲優惠和消費券，為員工營造更愉快的用餐及消費體驗。

▲ K11 ATELIER Victoria Dockside（左）及K11 ATELIER King's Road。

K11 ATELIER品牌的首個項目於2018年推出，現已覆蓋香港、上海、廣州、深圳、寧波、武漢和天津，擁有超過1,200萬平方呎的優質辦公空間。K11 ATELIER為新世代工作環境提供領先業界的配套，致力裝備旗下寫字樓租戶及其員工善用現代化生產力同時保持人情味，開拓更多業務機遇。

WWW.K11ATELIER.COM

（特約）