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世界鐘錶群星閃耀時 Watches and Wonders 2022

副刊版 2022/04/15

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本年度的「Watches & Wonders 2022（鐘錶與奇迹）」是塵埃落定的一年，除了得到Patek Philippe（百達翡麗）、Rolex（勞力士）強勢加盟，今年更是首度落地進駐瑞士日內瓦會

...

欄名 : Watch

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