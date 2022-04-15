兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品

自晚市堂食禁令實施以來，不少餐廳都推出外賣美食。米芝蓮一星及米芝蓮綠星餐廳Roganic Hong Kong，與米芝蓮推介新晉意大利餐廳Estro聯手合作，於復活節長周末（即日至4月17日）推出「

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