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半世紀的知天命Audemars Piguet

副刊版 2022/04/15

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坦白說，「Watches & Wonders（鐘錶與奇迹2022）」少了Audemars Piguet（愛彼）是有點若有所失，畢竟他們已貴為全球5大錶牌之一。也許，因為其王牌系列Royal Oak（

...

欄名 : Watch

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