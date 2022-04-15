FRED XL大流行

看官請別想歪，這趟所提的XL是加大碼，而非討論does size matter，想說的是如何利用不合身的設計來加強自身缺點的穿搭功力。

記得很多年前，有段期間流行女生戴超大型腕錶，除了展現硬朗一面，也是

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