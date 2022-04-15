FRED XL大流行 副刊版 2022/04/15 分享： 看官請別想歪，這趟所提的XL是加大碼，而非討論does size matter，想說的是如何利用不合身的設計來加強自身缺點的穿搭功力。 記得很多年前，有段期間流行女生戴超大型腕錶，除了展現硬朗一面，也是 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Harry Winston迷宮花園的靈感地圖 2022/04/08 Harry Winston迷宮花園的靈感地圖 春天該很好 Van Cleef & Arpels 2022/04/01 春天該很好 Van Cleef & Arpels 韓流文化產業勢強 宋慧喬朴彩英連任尚流代言人 2022/03/25 韓流文化產業勢強 宋慧喬朴彩英連任尚流代言人 全球鐘錶銷售榜 再躍一級登第二 卡地亞夥拍 Sacai力爭世一 2022/03/18 全球鐘錶銷售榜 再躍一級登第二 卡地亞夥拍 Sacai力爭世一 Chopard帶貨女王的堅持 2022/03/11 Chopard帶貨女王的堅持 產品 設計 電影 法國 Netflix 珠寶 頒獎禮 奧斯卡