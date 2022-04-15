日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 置業家居 2022/04/15 分享： 單位：1B座低層D室 實用面積：528平方呎 間隔：2房 叫租：$16,800^（呎租：$31.8） 單位提供：利嘉閣（91956638） ^註：單位已於3月中以$1.6萬租出，呎租約$30.3，租金回報約 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 今日 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 今日 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 你可能感興趣 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 今日 01:00 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 今日 01:00 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 最新專欄文章 更多 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 今日 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 今日 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 2022/04/09 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 2022/04/09 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 GRAND MARINI方正光猛 2022/04/09 GRAND MARINI方正光猛 物業出租