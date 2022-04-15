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日出康城GRAND MONTARA 實用長廳

置業家居 2022/04/15

分享：

單位：1B座低層D室

實用面積：528平方呎

間隔：2房

叫租：$16,800^（呎租：$31.8）

單位提供：利嘉閣（91956638）

^註：單位已於3月中以$1.6萬租出，呎租約$30.3，租金回報約

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欄名 : 樓市熱話

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