開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】

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置業家居 2022/04/15

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1B座高層B室 366平方呎 1房

將軍澳日出康城第7B期GRAND MONTARA於今年2月起入伙，本刊記者早前跟隨工程監督師詹濟南（詹Sir）一同驗收了1B座高層B室、一個實用面積366平方呎的1房

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欄名 : 樓市熱話

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