日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起

屬於日出康城7B期的GRAND MONTARA，於今年2月起入伙，截至4月10日累錄約37宗租務，現時約有118個租盤，1房戶叫租由$1.5萬起。

將軍澳日出康城第7期由會德豐發展，優勢是坐落於大型商場

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