日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 置業家居 2022/04/15 分享： 屬於日出康城7B期的GRAND MONTARA，於今年2月起入伙，截至4月10日累錄約37宗租務，現時約有118個租盤，1房戶叫租由$1.5萬起。 將軍澳日出康城第7期由會德豐發展，優勢是坐落於大型商場 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 今日 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 今日 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 你可能感興趣 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 今日 01:00 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 今日 01:00 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 最新專欄文章 更多 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 今日 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 今日 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 2022/04/09 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 2022/04/09 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 GRAND MARINI方正光猛 2022/04/09 GRAND MARINI方正光猛 中原地產 日出康城 GRAND MONTARA 將軍澳