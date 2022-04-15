「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群 置業家居 2022/04/15 分享： 地產代理、業主、慈善團體看似「風馬牛不相及」，但在疫情及互助下，原來都能「疫」處同在，與地區有需要人士同行。 香港經歷兩年多的抗疫日子，「搶」似乎已成為我們的生活日常。由搶口罩至抗疫物資，令人叫苦連天， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 2022/04/09 HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 2022/04/02 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 2022/03/26 李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 2022/03/05 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 2022/02/19 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 中原地產 天氣 慈善活動 弱勢社群 地產代理