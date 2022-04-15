  • 25°C
香港時間 : 2022415日 (五) 01:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群

置業家居 2022/04/15

分享：

地產代理、業主、慈善團體看似「風馬牛不相及」，但在疫情及互助下，原來都能「疫」處同在，與地區有需要人士同行。

香港經歷兩年多的抗疫日子，「搶」似乎已成為我們的生活日常。由搶口罩至抗疫物資，令人叫苦連天，

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化
2022/04/09
HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化
兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌
2022/04/02
兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌
李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境
2022/03/26
李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境
蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人
2022/03/05
蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人
90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓
2022/02/19
90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓
中原地產 天氣 慈善活動 弱勢社群 地產代理

上一篇文章

開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】

下一篇文章

確認樓價見底回升 CCL連漲2周 報179.65點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？