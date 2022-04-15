「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群

地產代理、業主、慈善團體看似「風馬牛不相及」，但在疫情及互助下，原來都能「疫」處同在，與地區有需要人士同行。

香港經歷兩年多的抗疫日子，「搶」似乎已成為我們的生活日常。由搶口罩至抗疫物資，令人叫苦連天，

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