按揭供款 「每兩星期」還是「按月」較好？

任何貸款均需要支付利息，而節省按揭利息的方法眾多，常見的做法如縮短按揭年期、減少按揭成數，或「貨比三家」選擇提供最優惠按揭利率的銀行等。有些人也許不知道，按揭供款除了按月結算之外，亦可選擇每兩周結算，但選擇的人並不多，筆者在此為大家拆解箇中原因。

每兩周供款 相對慳息

填寫按揭申請表時，部分銀行的「還款周期」一欄可選擇「每月還款」或「每兩星期還款」。「每月還款」指在每個月的指定日子還款，因此每年總共還款12期。「每兩星期還款」則指每兩星期還款一次，然而須留意，由於一年有52周，即每年須還52/2=26期，變相比「每月還款」多出一個月。

究竟哪一種「還款周期」較為慳息呢？根據某大型銀行的按揭計算機，以貸款額$500萬，按揭息率2.5厘，選用「每月還款」及以年期為30年計算，還款期數為360期，每期供款$19,756，全期利息為$2,111,600；如選用「每兩星期還款」，由於每年供款多出一個月，實際供款年期可由30年縮短3年至27年，還款期數為694期，每期供款為$9,878，全期利息為$1,846,603。相比「每月還款」，「每兩星期還款」可節省$264,997的利息。每間銀行對「每兩星期還款」的計算方式或有所不同，如想了解可直接向銀行或大型專業中介作免費查詢。

高存息戶口 彈性調配資金

「每兩星期還款」看似比「每月還款」較為慳息，但為何選擇的人並不多？最主要原因是普遍銀行只提供P按計劃給選用「每兩星期還款」的客戶，「每月還款」則可選用H按或P按。現時P按計劃的實際按息為2.5厘，而HIBOR一直維持低水平，以4月7日的HIBOR為0.19厘計算，H按計劃的實際按息則為1.49厘，比P按計劃低逾1厘，以上述例子計算，選用H按計劃的全期利息為$1,203,277，比選用「每兩星期還款」節省$643,326。因此，新造客戶均傾向選擇H按計劃，以即時節省更多的利息開支。

另一方面，「每兩星期還款」的還款次數較為頻密，供款人要時刻留意戶口有足夠資金扣除供款，如遇上經濟問題導致資金不足而拖欠供款，將直接影響到供款人的信貸評分紀錄。筆者建議，如想做到「慳息」效果，供款者可選擇將額外資金存放於高存息戶口（Mortgage-Link）內，因其存款利率與按揭息率相同，則既可節省利息開支，亦可彈性地隨時調配其存款。相比起「每兩星期還款」，供得舒服之餘亦可「慳息」，一舉兩得。

▲ 筆者提醒「每兩星期還款」的還款次數較為頻密，有意選用的人士需時刻留意戶口有足夠資金扣除供款。