鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起

坐享交通優勢的鳳山府，位於珠海明珠北路，項目旁邊為廣珠城軌鐵路明珠站。目前在售的第3幢2房及4房戶型，售價￥256萬起。

佔地約1.9萬平方米鳳山府，總建築面積約11.4萬平方米，共建有3幢高層住宅，樓

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