鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 置業家居 2022/04/15 分享： 坐享交通優勢的鳳山府，位於珠海明珠北路，項目旁邊為廣珠城軌鐵路明珠站。目前在售的第3幢2房及4房戶型，售價￥256萬起。 佔地約1.9萬平方米鳳山府，總建築面積約11.4萬平方米，共建有3幢高層住宅，樓 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 2022/04/02 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 2022/03/05 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 2022/02/19 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 2022/02/12 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 2022/01/29 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 大灣區