  • 25°C
香港時間 : 2022415日 (五) 01:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起

置業家居 2022/04/15

分享：

坐享交通優勢的鳳山府，位於珠海明珠北路，項目旁邊為廣珠城軌鐵路明珠站。目前在售的第3幢2房及4房戶型，售價￥256萬起。

佔地約1.9萬平方米鳳山府，總建築面積約11.4萬平方米，共建有3幢高層住宅，樓

...

欄名 : 國內置業

最新專欄文章 更多

招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起
2022/04/02
招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起
平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜
2022/03/05
平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜
華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起
2022/02/19
華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起
佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起
2022/02/12
佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起
十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場
2022/01/29
十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場
大灣區

上一篇文章

按揭供款 「每兩星期」還是「按月」較好？

下一篇文章

多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？